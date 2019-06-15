وصول طاقم الناقلة النروجية المستهدفة في بحر عمان الى دبي آتين من إيران

وصل أفراد طاقم ناقلة النفط النروجية التي تعرضت لهجوم في بحر عمان إلى دبي، آتين من إيران، حسبما أعلن مالكو الناقلة في بيان.
وأوضح البيان أن أفراد الطاقم وعددهم 23 وصلوا إلى دبي على متن طائرة كانت انطلقت من مطار بندر عباس الايراني.
وذكر مالكو "فرونت ألتير" أن أفراد الطاقم لاقوا معاملة جيدة في إيران منذ أن اضطروا لاجلاء الناقلة الخميس إثر تعرضها لهجمات لم تعرف الجهة التي تقف خلفها بعد.
وكانت الشركة المشغّلة للناقلة ذكرت أنّه سُمعت ثلاثة انفجارات على متن الناقلة لدى وقوع الهجمات، وأن النيران اندلعت فيها.
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