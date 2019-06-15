أنصار الله أعلنوا قصف مطاري أبها وجيزان والسعوديون أعلنوا اعتراض صاروخ بسماء أبها

أعلن المتحدث باسم جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، يحيى سريع، أنّ "سلاح الجو المسير نفّذ عمليّات هجومية بطائرات قاصف (2k) المسيرة، على مطار أبها ومطار ​جيزان​ السعوديَين"، وذلك بعد يومين من قصف الجماعة لمطار أبها والتسبّب في إصابات بين المدنيّين.

من جهتها، أفادت قناة "العربية" بـ"اعتراض ​صاروخ باليستي​ في بسماء أبها جنوب غرب ​السعودية​".