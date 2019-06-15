أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يحيى سريع، أنّ "سلاح الجو المسير نفّذ عمليّات هجومية بطائرات قاصف (2k) المسيرة، على مطار أبها ومطار جيزان السعوديَين"، وذلك بعد يومين من قصف الجماعة لمطار أبها والتسبّب في إصابات بين المدنيّين.
من جهتها، أفادت قناة "العربية" بـ"اعتراض صاروخ باليستي في بسماء أبها جنوب غرب السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله أعلنوا قصف مطاري أبها وجيزان والسعوديون أعلنوا اعتراض صاروخ بسماء أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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