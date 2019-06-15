التحالف العربي دمّر بغارات جوية مخزن أسلحة تابع لأنصار الله في حجة باليمن

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أنّ "مقاتلات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي) استهدفت بغارات جوية عدّة مخزن أسلحة تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة شمال غربي اليمن، ممّا أدّى إلى تدميره بشكل كلّي".
وبيّنت أنّ "المقاتلات استهدفت بغارات أخرى، تعزيزات لـ"أنصار الله" شرقي كبري "الحقوف"، في مديرية مستبأ، وقد أدّت الغارات إلى تدمير عربتين تابعتين لـ"أنصار الله" ومقتل كلّ من كان على متنهما".
وكان قد أفاد التلفزيون الرسمي السعودي في وقت سابق، بأنّ "التحالف استهدف مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء، من بينها أنظمة للدفاع الجوي".
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