"فتح": إضراب شامل بالأراضي الفلسطينية تزامنا مع "ورشة المنامة"

أعلن عضو اللجنة المركزية لـ"حركة التحرير الفلسطينية- فتح"، ​جمال محيسن​، أنّ "كل القوى الوطنية ستشارك في فعاليّات يوم 24 حزيران الحالي، قبيل مؤتمر ​المنامة​، فيما سيكون 25 الحالي يوم ​إضراب​ شامل في الأراضي الفلسطينية".

ولفت إلى أنّ "الفعاليّات تأتي لإيصال رسالة شعبنا الفلسطيني للاحتلال والعالم والمجتمعين في المنامة، بأنّ هذا الاجتماع عار وخيانة وطعنة في ظهر شعبنا"، مشدّدًا على أنّ "آن الأوان ليكون هناك جهد عربي لإنهاء الاحتلال".

وكانت قد أعلنت ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​البحرين​، في بيان مشترك، عقد ورشة عمل اقتصادية في المنامة، يومي 25 و26 حزيران، لبحث سبل جذب استثمارات إلى ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.