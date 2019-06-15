وفد من جمعيتي "يازا" و"لانا" زار نائبا من أصل لبناني في ألبرتا الكندية

زار وفد من جمعية الـ"يازا" ومن "الجمعية اللبنانية في أميركا الشمالية- لانا"، النائب المحامي ميكي عميري اللبناني الأصل، الّذي انتُخب مؤخّرًا كأحد نواب كالغاري في برلمان مقاطعة ألبرتا الكندية.
وخلال اللقاء، عرّفت رئيسة "يازا" في ألبرتا منى عقل، بنشاطات الجمعية في ألبرتا وبخاصة في كالغاري خلال السنوات الماضية، وطرحت أفكارًا لمجموعة نشاطات مشتركة، واقتراحات حول تعديل وتطبيق قانون السير في المقاطعة.
ولفت رئيس "يازا انترناشيونال" زياد عقل، إلى نشاطات الجمعية حول العالم، وركّز على أهميّة اشتراك ضحايا الحوادث والعنف في حملات التوعية للسلامة العامة.
من جهتها، دعت غريتا يزبك من مؤسسي "الجمعية اللبنانية في أميركا الشمالية- لانا"، النائب العميري إلى "التعاون مع "لانا" من أجل لبنان الّذي يعاني الكثير في الوقت الحاضر".
وقد رحب العميري وفريق عمله بالوفد، وأكّد "رغبته في التعاون الطويل المدى للدفاع عن القضايا المهمّة الّتي طرحها المشاركون في اللقاء".
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