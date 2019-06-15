Nbn: لبنان يرصد التوترات الاقليمية الساخنة ومتابعة للهم الفلسطيني الذي حضر في عين التينة

ذكرت قناة تلفزيون nbn في مقدمة نشرة اخبارها ان الغليان الإقليمي من بحر عـُـمان إلى ​مضيق هرمز​، يحافظ على درجاته المرتفعة بعد حادثة ناقلتي ​النفط​. صحيح أن الساعات الأخيرة لم تحمل عناصر حاسمة لاتجاهات المواجهة الأميركية - الإيرانية إلا ان هذا لا يعني نزع فتائل التوترات ولا سيما في ضوء الاتهامات المتكرّرة التي توجهها ​واشنطن​ ل​طهران​ في موضوع الناقلتيْن. لكن المفارقة ان ما توزعه الولايات المتحدة من فيديوهات وأفلام عن تورط إيران بالحادث لم يقنع حتى الحلفاء والأقربين فكيف بالأبعدين؟

من رحم هذا المشهد ينبلج السؤال عما إذا كان التوتر الحاصل هو مقدمة لحرب أم انه من مستلزمات الجلوس إلى طاولة التفاوض؟. على قاعدة ​سياسة​ العصا والجزرة يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه التحشيد والإجماع الدولي ويقول في الوقت نفسه: أنا جاهز لعقد مفاوضات مع إيران وقتما تكون مستعدة لذلك رغم تحميلي طهران مسؤولية الهجوم الأخير.

مؤشرات إيجابية قرأها محللون في قرار الولايات المتحدة - الذي أُعلن عنه بعد ظهر اليوم - ويتعلق بتمديد إعفاء ​العراق​ من عقوباتها ضد إيران وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

في ​لبنان​ رصدٌ للتوترات الاقليمية الساخنة، ومتابعة للهم الفلسطيني الذي حضر اليوم في ​عين التينة​ عبر موقف موحد لجميع القوى الفلسطينية في منظمة التحرير وتحالف القوى ومن خلال اجتماع قصير بين الجانبين الفلسطينيين. من مقر الرئاسة الثانية صدح صوت موحد برفض صفقة القرن الأميركية الصهيونية ومقاطعة مؤتمر المنامة وبالعمل على توحيد الصف الفلسطيني للدفاع عن قضية الأمة. كما كان ثمة حرص من جانب الزوار الفلسطينين على وصف الرئيس ​نبيه بري​ بأنه أحد الأعمدة اللبنانية والعربية في النضال من أجل ​القضية الفلسطينية​ كذلك كانت اشادة بحركته النشطة لإنهاء الإنقسام الفلسطيني.

في الشأن التربوي علقت رابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ اضرابها من أجل استكمال العام الجامعي اعتباراً من صباح الخميس المقبل مؤكدة انها ستواصل النضال من أجل إيصال بقية مطالبها الى خواتيمها المأمولة.