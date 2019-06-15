الان عون: التوظيف يجب ان يتوقف في كل الوزارات

شدد عضو تكتل لبنان القوي آلان عون على أن التوظيف يجب ان يتوقف في كل الوزارات، لا في وزارة الاتصالات وحسب، مشيرا في حديث تلفزيوني الى ان التوظيف لا يجب ان يمر قبل الانتهاء من المسح الشامل للوضع الوظيفي في الدولة.
واضاف: "لا يمكننا ان نكمل العمل بهذا النمط، وان يبرر كل من وظف بانه بحاجة الى الموظفين، وانا لا استهدف أحدا ولكن الحديث عن توظيف جديد هو اشارة سلبية".
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