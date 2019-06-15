الان عون: التوظيف يجب ان يتوقف في كل الوزارات

شدد عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​آلان عون​ على أن التوظيف يجب ان يتوقف في كل الوزارات، لا في ​وزارة الاتصالات​ وحسب، مشيرا في حديث تلفزيوني الى ان التوظيف لا يجب ان يمر قبل الانتهاء من المسح الشامل للوضع الوظيفي في ​الدولة​.

واضاف: "لا يمكننا ان نكمل العمل بهذا النمط، وان يبرر كل من وظف بانه بحاجة الى الموظفين، وانا لا استهدف أحدا ولكن الحديث عن توظيف جديد هو اشارة سلبية".