زرع أرزة خالدة بمحمية الشوف في ذكرى رحيل مؤسس فوج المغاوير

إحياء للذكرى السنوية لرحيل اللواء الركن محمود طي أبو ضرغم، مؤسس ​فوج المغاوير​ ورئيس أركان ​الجيش​ الأسبق، دعا اليوم نجلاه نبيل ابو ضرغم، ورلى طلال الخليل، الى زرع شجرة أرز في غابة ​الأرز​ الخالد التابعة لمحمية أرز ​الشوف​.

شارك في اللقاء العميد مارون القبيّاتي، قائد فوج المغاوير ممثلاً قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​، والمقدّم وائل محمود ممثلاً رئيس الأركان اللواء أمين العرم، والدكتور وليد خطّار ممثلاً الأستاذ وليد بك جنبلاط، وعقيلة رئيس أركان الجيش السيدة كارولين العرم، واللواء شوقي المصري رئيس الأركان الأسبق، والعقيد عيّاد ابو ضرغم، رئيس مكتب أمن حمّانا في فرع مخابرات جبل لبنان، والمحامي شارل نجيم رئيس لجنة ​محمية أرز الشوف​، والسيد نزار هاني، مدير محميّة أرز الشوف، ورئيس بلدية الباروك السيد إيلي نخلة، والسيّد رامي حماده، ومنسّق ​السياحة​ البيئية في محميّة أرز الشوف السيد عمر ابي علي ومنسق مدخل أرز الباروك السيد أكرم محمود بالإضافة إلى جمعٍ من الأهل والأصدقاء.

وبعد زرع شجرة الأرز أمام لوحة كُتب عليها "لذكرى اللواء الركن محمود طي أبو ضرغم مؤسس فوج المغاوير اللبناني (2015-1927)" تحدث الدكتور خطّار قائلاً: اللواء ابو ضرغم خالدٌ كالأرز أسس فوج المغاوير وأياديه بيضاء على منطقة الشوف والوطن". ثم تحدث نبيل ابو ضرغم وقال ان هذا اللقاء ليس لنا نحن فحسب بل هكذا تكريم يجب أن يتكرّر في ما يخص كل النساء والرجال الذين ضحّوا لأجل لبنان بعيداً عن المحاصصات. وشكر الاستاذ وليد جنبلاط الذي أعطى توجيهاته لإنجاح هذه المبادرة وكل الذين تعاونوا في تحضير هذا اللقاء.

ثم أُخذت صور تذكارية مع المشاركين ومع ضبَّاط وعناصر فوج المغاوير الذين حضروا للمناسبة.