المقاصد: لا قرار ولا توجه لتعديل يوم العطلة الأسبوعية في مدارس الجمعية بصيدا

أكّد رئيس "​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية" في صيدا يوسف النقيب، تعليقًا على ما يتمّ تداوله عن تعديل يوم العطلة الأسبوعية في مدارس الجمعية في صيدا، أنّه "لم يصدر عن الجمعية أيّ قرار بهذا الشأن، ولا يوجد لديها أيّ توجّه بهذا الخصوص".

ولفت في بيان، إلى أنّ "ما جرى كان بمبادرة من لجان الأهل في مدارس "المقاصد" كنوع من استفتاء لأهالي الطلاب حول هذا الموضوع"، مركّزًا على أنّ "عمل لجان الأهل هو عمل مستقل ويدخل ضمن الصلاحيّات العائدة لها قانونًا، ويأتي في سياق استطلاع الآراء".

وأوضح النثيب أنّ "الأمر لم يُثر ولم يُناقش لا من قِبل الجمعية ولا معها".