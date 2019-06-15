النشرة: الزام رئيس بلدية نهر ابراهيم بالدعوة لجلسة طرح الثقة بالبلدية

علمت "​النشرة​" من مصادر أن ​محافظ​ ​جبل لبنان​ ​محمد المكاوي​ طلب الزام رئيس بلدية ​نهر ابراهيم​ طوني مطر بالدعوة الى جلسة طرح الثقة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وفق ما نصت اليه الالية المعتمدة في مضمون الاستشارة الصادرة عن جانب هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​.

وتسأل المصادر: "هل سيشهد الأسبوع المقبل استقالة ​البلدية​ الحالية"؟.

وفي التفاصيل تكشف المصادر ان اتفاقا تم في بداية عهد البلدية الحالي يقضي بتسلم مطر رئاسة البلدية لثلاث سنوات، على ان يتسلم بعده المحامي شرل ابي رعد رئاسة البلدية، مشيرة الى ان الرئيس الحالي اخلّ بالاتفاق وحاول إقالة ابي رعد بطريقة مخالفة للقانون، فتدخل المحافظ لإعادة الامور الى نصابها.