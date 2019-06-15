تحميل النفايات المرمية في خراج بلدة جديدة القيطع لإعادتها إلى مصدرها

يقوم عناصر من مخفر درك برقايل- فصيلة مشمش وطوارئ حلبا، بالتعاون مع شرطة بلدية جديدة القطيع، في هذه الأثناء، بإعادة تحميل ​النفايات​ في الشاحنة نفسها الّتي رمتها ليل أمس في ضهور الحسين في خراج بلدة جديدة القيطع، كي تعيدها إلى المكان الّذي أحضرتها منه.

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