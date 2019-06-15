عاجل| واشنطن تمدد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء من إيران لـ3 أشهر

قررت واشنطن تمديد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران لـ3 أشهر إضافية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.
وقال مسؤول حكومي عراقي رفيع قريب على المفاوضات لـ"فرانس برس"، إن العراق ضمن تمديدا جديدا لمدة 90 يوما لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء.
جاء هذا بعد تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران في الخليج، وكلاهما تقيم معهما بغداد علاقات قوية، ويعد الإعفاء أمرًا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة، حيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.
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