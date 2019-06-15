شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: دعم الحمدين للحرس الإيرانى دليل على الشراكة بين النظامين الفاسدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، أن قطر متورطة مع إيران فى ضرب نقالات النفط بخليج عمان عبر دعم تنظيم الحمدين للحرس الثورى الإيرانى.

وقال قائد شرطة دبى السابق، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن اعتداء إيران على ناقلة نفط يابانية صبيحة زيارة رئيس حكومة اليابان إلى ايران دليل على خسة أعمال الملالي وأطقم حكمهم.

‌

وتابع ضاحى خلفان: التمويل القطرى للإرهابيين لن يتوقف، فدعم نظام الحمدين للقوات الإيرانية للحرس الثورى فى ضربها لناقلات النفط دليل الشراكة المتينة بين النظامين الفاسدين.