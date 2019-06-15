شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة أردوغان تضع حرية الصحافة بمأزق وواشنطن تدعو أنقرة لاحترام حرية التعبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، قلق واشنطن من عدم احترام تركيا لحرية الصحافة والتعبير، ووجهت أمريكا دعوة إلى السطلت التركية لاحترام حرية الصحافة والتعبير على أراضيها بعد الإعلان عن خضوع اثنين من صحفيي بلومبرج للتحقيق فى أنقرة.
وذكرت السفارة الأمريكية فى تغريدة لها: "حرية التعبير والصحافة تدعم وتقوى الديمقراطية، يجب حماية هذه الحريات في كل مكان، فاتهام الصحفيين بسبب أداء عملهم مخالف للمعايير الدولية".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه بلومبرج عن الموافقة التركية على مذكرة الادعاء التى أعدت بناءً على الشكوى المقدمة من هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفى (BDDK)، وأن السلطات التركية فتحت تحقيقات مع اثنين من مراسليها.
وقالت صحيفة زمان، فى تقرير لها، إن حرية الصحافة والإعلام فى تركيا تواجه انتقادات دولية واسعة لاسيما بعد حملات الاعتقالات والمصادرة التى بدأتها السلطات فى أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسة أردوغان تضع حرية الصحافة بمأزق وواشنطن تدعو أنقرة لاحترام حرية التعبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.