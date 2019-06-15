شكرا لقرائتكم خبر عن السجن عقوبة الموظف الحكومى المزور لتحليل المخدرات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، عقوبة السجن لمن يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها القانون الخاصة بالكشف عن تعاطى الموظف العام للمخدرات فى الجهات والهيئات التى حددها القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
حيث نصت المادة السادسة من مشروع القانون على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
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