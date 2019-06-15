شكرا لقرائتكم خبر عن معارضون قطريون يفضحون المتحدثة باسم خارجية الدوحة: زجت بمنصب لا تعى أبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن معارضون قطريون هاشتاج "لؤلؤة كاسرة الخاطر"، لفضح المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر الذى ظهرت فى برنامج مع المذيع تيم سباستيان، ولم تتمكن من الرد على العديد من الأسئلة.

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وفضحت صالحة المرى، المعارضة القطرية، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، قائلة فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر": "انتهيت من مشاهدة لقاء لولوة الخاطر تكسر الخاطر فعلياً اشفقت عليها وهي تتحدث بطريقة غبيه ساذجة من الواضح انها زُجت في منصب لا تعي أبعاده، عموماً هم هكذا الساسه في الدوحه سذج وحمقى يمارسون ادوار أكبر منهم".

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كما أكد المعارض القطرى جابر الكحلة المرى، أن لؤلؤة الخاطر فشلت فى الإجابة على الأسئلة الخاسرة بخيانات النظام القطرى، معلقا على لقاء لؤلؤة الخاطر مع المذيع تيم سباستيان قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "خيانات أسرة حمد بن خليفة آل ثاني تستمر فلم يدع ذلك الغدر شعباً عربياً الا زعزع أمنه و استقراره".

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