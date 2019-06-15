شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخون إيران حليفتها قطر؟.. ابن عم "تميم" يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وجود خلافات بين قطر وحليفتها إيران بشأن حقل بارس الجنوبى، مشيرا إلى أن الدوحة ستتعرض لخيانة من طهران.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": أنباء عن خلاف قطرى - ايراني على حقل "بارس" الجنوبى الذى تتشاركة إيران مع قطر.

وتابع ابن عم تميم بن حمد: "الخونة تنظيم الحمدين الإرهابي سيخونهم نظام الملالي الإرهابي الذي لايستطيع بيع البترول وضاق الخناق عليه ولم يتبق له إلا قطر ليبتزها في ظل وجود عصابة الدوحة عبيد الفرس".

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