"قطريليكس" يكشف تفاصيل مخطط تميم بن حمد لنشر الإرهاب فى دول أفريقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، مخطط تنظيم الحمدين لنشر الإرهاب فى عدد من الدول الأفريقية مستغلة شركة باسم "ستارك موتورز"، كستار لنشر مخططها الإرهابى.

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وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن قطر تواصل اتخاذ ستار مساعدة دول إفريقيا، كغطاء للإرهاب القطري، من أجل تمرير مخططه، مؤكدة أن هناك محاولات النظام القطري بانتهاج سياسة أكثر هجومية بالتدخل في القارة الإفريقية، والهدف من هذه التحركات هدفها التغلغل فى الدول الأفريقية لنشر الفكر الإرهابى.

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ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن هناك معدات عسكرية قدمتها الدوحة للدول القابعة على شريط الساحل الأفريقى، حيث تولى هذه المغامرة شخصية مجهولة فى الوسط السياسى هو صهر الشيخ تميم آل ثانى ومستشاره، عبدالهادى مانع الهاجرى، ويملك هذا الملياردير المغمور شركة "ستارك موتورز"، التى قامت بتحويل ناقلات إلى مركبات مصفحة، وقامت بتركيب نحو 24 ناقلة جنود، منحتها قطر إلى بوركينافاسو فى الثامن من مايو.

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وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن هذه المحاولات تأتى بعد عمليات سابقة مشابهة، حيث تم منح 24 مركبة مماثلة إلى دولة مالى فى ديسمبر 2018 ونحو 68 مركبة أخرى إلى الصومال فى يناير 2019، وهناك منحة قادمة مشابهة إلى دولة تشاد، فى خطوة من برنامج دعمٍ شامل فى مساعى قطر لتعزيز نشاطها الدبلوماسى والعسكرى فى أفريقيا.

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وأكدت موقع "قطريليكس"، أن شركة "ستارك موتورز" تم إنشاؤها خصيصًا لسد الجهود القطرية العسكرية الخاصة بأفريقيا، فالشركة أسست على عجالة فى 2017 بعد أن وجدت قطر نفسها مستبعدة من قوات الساحل الأفريقى على يد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.