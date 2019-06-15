اخبار العالم

روسيا تعرب عن ارتياحها لحل الأزمة السياسية في مولدوفا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن ارتياح موسكو لحل الأزمة السياسية في مولدوفا بالطرق السلمية.

وقالت الخارجية في بيان، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، إن من بين أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في مولدوفا "حل المشكلات القائمة منذ زمن بعيد في مجال ديمقرطية العمليات السياسية الداخلية، وكذلك القضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد".

Advertisements

وأضافت أن روسيا تنتظر من الحكومة الجديدة في مولدوفا خطوات بناءة للدفع بالتعاون الروسي المولدوفي في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد موسكو للتجاوب مع هذه الخطوات.

ورحب الرئيس المولدوفي، إيجور دودون، بقرار المحكمة الدستورية إلغاء عدد من قراراتها التي أدت إلى الأزمتين السياسية والدستورية في البلاد.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستدعم الرئيس المولدوفي الحالي إيجور دودون، وشركاءه في الائتلاف البرلماني، للتخلص من الأوليجاركية (حكم الأقلية) التي اغتصبت السلطة في مولدوفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعرب عن ارتياحها لحل الأزمة السياسية في مولدوفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا