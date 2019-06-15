رئيس وزراء ألبانيا: ما حدث في خليج عمان تهديد خطير للسلم الدولي

أكد رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما أن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط من اليابان والنرويج في خليج عمان تمثل تهديدا خطيرا للسلم الدولي وأمن الطاقة.
ونقلت قناة (العربية الإخبارية) عن راما قوله، في تغريدة له على "تويتر": "تقف ألبانيا بقوة معالولايات المتحدة والسعودية والإمارات ضد ما يبدو أنه استفزاز مخطط من جانب إيران لتصعيد التوترات"، منددا باستفزازات إيران التي تهدف إلى تصعيد التوتر بالمنطقة.
وقد غادرت ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التي يملكها
وتم سحب الناقلة اليابانية إلى ميناء الفجيرة الإماراتي أمس الجمعة.
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