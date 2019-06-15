طاقم ناقلة النفط النرويجية يصل دبي

وصل طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان الخميس الماضي إلى دبي. وقد غادرت ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التي يملكها قبرصي من أصل نرويجي المياه الإيرانية متجهة إلى الإمارات، بعد تعرض الناقلة، الخميس، لهجوم في بحر عمان، فيما أعلنت شركة

وتم سحب الناقلة اليابانية إلى ميناء الفجيرة الإماراتي أمس الجمعة. أصل نرويجي المياه الإيرانية متجهة إلى الإمارات، بعد تعرض الناقلة، الخميس، لهجوم في بحر عمان، فيما أعلنت شركة"فرونتلاين ماناجمنت" المالكة للسفينة، أن "زورق القطر أكيلا تمكن من ربط نفسه بالسفينة صباح السبت) وباتت "فرونت ألتير" خارج المياه الإيرانية ويتم جرها بأمان".وتم سحب الناقلة اليابانية إلى ميناء الفجيرة الإماراتي أمس الجمعة.

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