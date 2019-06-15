سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية في العراق

أعلن الجيش العراقي، أمس، سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة جوية تقع شمال العاصمة بغداد، وتستضيف مدربين أميركيين.

وأضاف الجيش العراقي أن الهجوم تسبب في حريق صغير، لكن لم تقع إصابات.

وأفاد الجيش، في بيان عسكري، بأن الهجوم على قاعدة «بلد» الجوية، وقع في وقت مبكر من صباح أمس.

يأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، التي اتهمتها واشنطن بالوقوف وراء الهجمات على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز، الخميس الماضي.

استيراد الكهرباء

Advertisements

من جهة أخرى، جددت الولايات المتحدة للمرة الثالثة تمديد إعفاء العراق مدة 90 يوما من العقوبات التي فرضتها على إيران، تتيح له استيراد الكهرباء والغاز، اللذين يعتمد عليهما بشدة خصوصا في الصيف الساخن، الذي تشهده البلاد.

وقال مسؤول حكومي عراقي رفيع قريب على المفاوضات، إن العراق ضمن تمديدا جديدا لمدة 90 يوما، لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة، حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء».

وكانت واشنطن قد أعادت فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران في 2018.