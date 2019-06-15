هيومن رايتس: استهداف الحوثيين للمدنيين ومطار أبها جريمة حرب

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، إن الهجوم الأخير، الذي شنه الحوثيون اليمنيون على مطار أبها الدولي، الأربعاء الماضي، يعد «جريمة حرب واضحة»، داعية إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية

وأوضح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، في بيان، أنه لا يمكن تبرير هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين.

وكان هجوم الحوثيين على مطار أبها قد أسفر عن إصابة 26 شخصا بجروح، يوم الأربعاء الماضي.

وبعثت السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت المملكة مجلس الأمن أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.

وأكدت رسالة السعودية لمجلس الأمن أن الحوثيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، مضيفة أن «دعم إيران للميليشيات الحوثية خرق للاتفاقيات الدولية»، وأن «النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود».

غارات التحالف

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه استهدف مواقع عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، مشيرا إلى أن تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

معارك الحديدة والبيضاء

قُتل 40 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني بالحديدة غرب البلاد، بينما قتل أربعة عناصر أيضًا بنيران المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر مصدر ميداني، أن أربعة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قتلوا برصاص المقاومة الشعبية في مناطق آل حميقان بمديرية الزاهر، وذلك بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم بالمنطقة.

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من جهة ثانية، أسفرت مواجهات الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية، عن مقتل 40 عنصرا من الميليشيا، بينهم قائد الهجوم المدعو محمد محمد علي الشريف، وجرح عشرات آخرين.

انفجار مقذوف

إلى ذلك، قُتل طفل وأصيب آخر جراء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر محلي: «إن طفلا قتل وأصيب شقيقه بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا جنوب المحافظة». وأضاف المصدر أن الشقيقين كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر بهما، حسبما نقل موقع «سبتمبر» التابع للجيش الوطني اليمني.

رسائل السعودية لمجلس الأمن حول الهجوم

الحوثيون اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها

الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة

إيران تدعم الميليشيات وتخرق الاتفاقيات الدولية

النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود