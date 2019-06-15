السعودية تشارك في استطلاع المخاطر بالعالم

تستعد مؤسسة لويدز ريجستر Lloyd›s Register Foundation لإجراء استطلاع المخاطر العالمية هو الأكبر من نوعه لفهم اعتقاد وشعور الناس من حول العالم حيال المخاطر والسلامة بما في ذلك في العمل، يشمل الاستطلاع أكثر من 140 ألف شخص من أكثر من 140 دولة و145 لغة مختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى طريقة أفضل لكيفية تحسين فهمنا للمخاطر وجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا.

التجربة في السعودية

وقامت مؤسستا لويدز ريجستر وغالوب بإنشاء الاستبيان في 2018 وإجراء الاختبارات الإدراكية في 8 دول بتسع لغات، وأتاحت نتائجها وشرح الاستبيان في تقرير المؤسسة الحديث عن المخاطر بعنوان: إنشاء الاستبيان للاستطلاع العالمي التابع لمؤسسة لويدز ريجيستر.

وأجرت المؤسسة بنجاح فحص هيكل تجريبي عميق للاستبيان شمل ثماني دول هي السعودية وبريطانيا والبرازيل والمكسيك والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، فيما تمت ترجمة نموذج الاستطلاع الجديد إلى اللغات المحلية الرئيسية وفحصه فحصًا صارمًا في الدول الثماني، لتغطي مختلف الثقافات والمستويات من التنمية الاقتصادية، والديموغرافيات المختلفة مثل مجموعات الأعمار ومستويات التعليم والأجناس المختلفة.

تقليل المخاطر

وتأمل المؤسسة أن تساعد نتائج الاستطلاع في تقليل المخاطر وتحسين سلامة الناس من حول العالم، وتقديم فهم شامل لكيف يرى المواطنون هذه المواضيع، والبدء في حوارات عن الفجوات بين أفكار وتجارب عامة الناس والمخاطر الفعلية، مما يدعم منهجية مستندة على الدليل في تصميم السياسة والتدخلات لجعل الناس أكثر سلامةً.

ويجري جزء من الاستطلاع العالمي عن طريق مقابلات مع عينات ممثلة وطنيًا لأكثر من 95% من سكان العالم في 140 دولة و145 لغة مختلفة، على أن تكون البيانات القابلة للمقارنة والمتاحة للعامة الأولى عالميًا على الإطلاق والتي تحدد الفهم العام للمخاطر.

إنتاج قاعدة بيانات

وترجع مؤسسة لويدز ريجستر أهمية الاستطلاع إلى أن هناك القليل من الأفكار في المواقف العالمية تجاه المخاطر والسلامة في الوقت الحالي، كما أن استطلاع المخاطر العالمي سيقدم دليلًا قويًا على كيفية اختلاف المواقف بين المجموعات الديموغرافية المختلفة، مشيرة إلى أن الهدف هو إنتاج قاعدة بيانات عالمية شاملة حول الفهم العام للمخاطر والسلامة.

كما يحقق الاستطلاع أبعادا مختلفة للسلامة والمخاطر والتي تتضمن: سؤال الناس عمّا يعتقدون أنها المخاطر الرئيسية التي يواجهونها في حياتهم اليومية، والمساهمة في المسؤولية للسلامة، ومصادر المعلومات لمقاييس المخاطر والسلامة، والتصورات والتجارب مع المخاطر والحوادث المتعلقة بالعمل.

الجدول الزمني

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سبتمبر 2018 إلى مارس 2019

إنشاء واختبار الاستطلاع

أبريل إلى ديسمبر 2019

جمع البيانات في أكثر من 140 دولة

يناير 2020 إلى يونيو 2020

تحليل النتائج

يوليو 2020

إطلاق النتائج

النتائج والتقرير النهائي

نشر النتائج والبيانات الخام للاستطلاع العالمي لمؤسسة لويدز