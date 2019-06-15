الشورى يبحث العلاقات البرلمانية مع النواب الأردني

يبدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية صالح بن منيع الخليوي اليوم، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

ويضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة، وهم: محمد بن راشد الحميضي، المهندس محمد بن مدني العلي، ناصر بن عبداللطيف النعيم، الدكتورة نورة بنت فرج المساعد.

علاقات ثنائية

أكد الخليوي أن زيارة وفد مجلس الشورى إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية التي يحرص على دعمها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأخوهما الملك عبدالله الثاني بن الحسين. ونوه بما تتميز به العلاقات الثنائية بين المملكة والأردن.

نقلة نوعية

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أفاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية أن وفد مجلس الشورى سيُطلع المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، وما تمثله هذه الرؤية من خطة إستراتيجية مهمة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها، بما يعكس المكانة والأهمية التي تحتلها المملكة العربية السعودية سياسيًا واقتصاديًا في العالم العربي والإسلامي ولما لها من دور فاعل ومؤثر في الساحة الدولية.

وأوضح أن وفد المجلس سيبحث خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب في الأردن عدة موضوعات تصب في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة العلاقات البرلمانية، لافتًا إلى أن وفد المجلس سيبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

عمل ثنائي

يلتقي وفد لجنة الصداقة السعودية الأردنية مع أعضاء مجلس النواب الأردني ممثلاً في لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية في مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية لبحث سبل تفعيل العمل الثنائي للجان الصداقة البرلمانية بين المملكة والأردن لما تمثله اللجان من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.