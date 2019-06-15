تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماع مجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع النظام الداخلي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، في القاهرة، بالتعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري للمرأة، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 17/7-م بشأن إنشاء مجموعة العمل المؤقتة الصادر عن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء التي عقدت في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018 بواغادوغو، بوركينا فاسو. ويشارك في الاجتماع إلى جانب الأمانة العامة مسؤولون من الدول الأعضاء ومن مؤسسات دولية وإقليمية ذات الصلة، وسيناقش المشاركون المسودة الأولية لمشروع الهيكل التنظيمي الداخلي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تمهيداً لعرضها على أجهزة منظمة تنمية المرأة عند بدء أعمالها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعداد مشروع النظام الداخلي لمنظمة تنمية المرأة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.