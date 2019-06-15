إيواء ومواد غذائية لليمنيين المتضررين من السيول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في عدة محافظات يمنية، حيث جرى توزيع 50 خيمة و400 بطانية للنازحين في مديريتي العبر والغران بمحافظة حضرموت، استفاد منها 400 نازح متضرر من السيول. كما وزع المركز المواد الإيوائية في محافطة لحج، وشملت 100 خيمة و200 بساط و600 بطانية، استفاد منها 100 أسرة نازحة ومتضررة.

وقدم رئيس وحدة النازحين بالمحافظة عمر الصماتي شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم الإيوائي العاجل المقدم للنازحين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

سلال غذائية

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة 229 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق حديبو ولاحص وقورده وعادل وقبهاتن ومصاقبهن بجزيرة سقطرى اليمنية. كما وزع 365 سلة غذائية على النازحين في مخيمات النهاري وبني عفده وبني الأشراف بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، استفاد منها 365 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الذي تقدمه المملكة من خلال المركز في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

بناء الثقة

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حلقة نقاش بعنوان «الصحة في خطر»، وذلك ضمن مشاركة المركز على هامش معرض وارسو الإنساني لعام 2019.

وتطرقت حلقة النقاش إلى كيفية تطوير قاعدة الأدلة للتدخلات الصحية الإنسانية والبحث عن آليات لتعزيزها، وكيفية بناء الثقة والتفاهم فيما يتعلق بالتحسينات الصحية، وكيفية تنفيذ برامج إغاثية فعالة وفي الوقت المناسب، وذلك نظراً لما يعاني منه السكان المتأثرون بالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية من عواقب وخيمة على الصحة العامة نتيجة لانعدام الأمن الغذائي ونزوح السكان وتأثيرات الأسلحة وانهيار الخدمات الصحية الأساسية. وأوضح المركز ما يقدمه من عمل في الجوانب الإنسانية والإغاثية وحرصه على تطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني، وتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، مؤكدا حرصه على زيادة أثر المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية بهدف استدامتها من خلال تحسين عمليات الإشراف والمتابعة والتقييم.

مساعدات لمحافظات يمنية

حضرموت

50 خيمة

400 بطانية

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400 مستفيد من النازحين

الحديدة

365 سلة غذائية

لحج

100 خيمة

200 بساط

600 بطانية

100 أسرة مستفيدة

جزيرة سقطرى

229 كرتونا من المواد الغذائية