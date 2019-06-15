تأجيل إعلان نتائج حادثة فض الاعتصام في السودان

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي عن تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق في عملية فض اعتصام مقر القيادة العامة بالخرطوم. كما كشف عن ضلوع عدد من الضباط السودانيين في عملية فض الاعتصام دون أوامر من القيادة. ولفت البيان إلى أن المجلس العسكري الانتقالي إذ يأسف لهذا النقل والبث الضار، يؤكد حرصه على تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة.
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