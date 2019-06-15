تأجيل إعلان نتائج حادثة فض الاعتصام في السودان

أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بيانا أكد فيه أخطاء تناقلتها بعض وسائل الإعلام، مؤخرا، ونسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي، مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة. وأكد البيان أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن المجلس العسكري قدم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا والتي قدمها النائب العام دون أن يحضر بقية الاجتماع.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي عن تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق في عملية فض اعتصام مقر القيادة العامة بالخرطوم. كما كشف عن ضلوع عدد من الضباط السودانيين في عملية فض الاعتصام دون أوامر من القيادة. ولفت البيان إلى أن المجلس العسكري الانتقالي إذ يأسف لهذا النقل والبث الضار، يؤكد حرصه على تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة.