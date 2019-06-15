واشنطن تحقق في تمويل قطري مشبوه لجامعات أميركية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت تقارير صحفية أميركية، أن وزارة التربية والتعليم في الولايات المتحدة تحقق بشأن تمويل قطر ومصادر أجنبية أخرى لجامعتي جورج تاون و«تكساس إيه أند إم».

وأوضحت التقارير أن الوزارة الأميركية أرسلت خطاباً إلى الجامعات المذكورة في 13 يونيو، تقول فيه، إن الجامعتين لم تكشفا بالكامل عن التمويلات التي تلقتها من قطر ودول أخرى.

يذكر أن وسائل الإعلام الأميركية كشفت عن أن مؤسسة قطر الخيرية ذات الصلة بالحكومة القطرية قدمت 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون عام 2018 و6.1 مليون دولار إلى جامعة تكساس إيه أند إم عام 2018، إجمالي التمويل الأجنبي للجامعة، فيما تلقت جورج تاون 36 مليون دولار تمويلاً أجنبياً عام 2018.

وإجمالاً، تلقت جامعة جورج تاون أكثر من 415 مليون دولار في صورة تمويلات أجنبية منذ 2012، بينما تلقت جامعة «تكساس إيه أند إم» 285 مليون دولار منذ 2014.

وأشارت التقارير إلى أن الكليات والجامعات الأميركية بموجب القانون عليها تقديم تقارير بشأن جميع مصادر التمويل الأجنبية سواء بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر.

وحال لم تكشف الجامعتان بشكل كامل عن مصادر التمويل الأجنبية «قد تواجها إجراءات قانونية وعقوبات مالية حال تبين كسرهما للقواعد».

وقال مسؤولون بجامعة جورج تاون، إن المدرسة تستعرض الخطاب وستتعاون مع جهات التحقيق، موضحين خلال بيان أنها تتعامل بجدية مع التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وجميع المعلومات حسبما تتطلب وزارة التربية والتعليم كل 6 أشهر.

كما أصدرت جامعة «تكساس إيه أند إم» بياناً تقول فيه، إنها تتعامل بجدية مع ما يتعلق بالامتثال والأمن، مؤكدين تعاونهم مع جهات التحقيق.