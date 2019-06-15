محكمة فرنسية ترفض ادعاءات «بي إن سبورت» ضد «عرب سات»

جدة (واس)

أعلنت «عرب سات» ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس الصادر يوم الخميس الماضي والمتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة «بي إن سبورت» القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا، وأصدرت عرب سات بياناً، أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، وتعامله مع مزاعم المدعي «بي إن سبورت» بكل احترافية ومهنية.

‏‎وقالت «حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات (بي إن) ضد عرب سات، جاء تأكيداً على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن بي أوت كيو». ‏‎وأشارت إلى أن الحكم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على سلامة موقف المنظمة من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها «بي إن سبورت» ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة.

‏‎واعتبرت أن إدانة القضاء الفرنسي لـ«بي إن سبورت» والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت المجموعة القطرية إلصاقها بها للتغطية على فشلها التقني في حماية فضاءها الإعلامي. ‏‎وأعربت عن أملها من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشوية السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها «بي إن سبورت» التي سبق أن تلوثت سمعتها من خلال التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.