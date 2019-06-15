"البرلمان العربي" يناقش مستجدات الأمن القومي

عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعاً له اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان.

وقال السلمي إن مكتب البرلمان العربي ناقش في اجتماعه عدداً من الموضوعات الهامة، على رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية والمستجدات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وفي هذا السياق، أقر مكتب البرلمان العربي عدداً من مشاريع القرارات وأحالها للجان البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد الأربعاء المقبل، ومنها مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.

كما أحال المكتب مشاريع أربعة قوانين استرشادية وهي: تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، ومكافحة الأمّية في العالم العربي، والتشجيع على القراءة في العالم العربي، والتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الإصطناعية.

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وأقر مكتب البرلمان العربي برنامج عمل الندوتين الهامتين التي ينظمهما البرلمان العربي بحضور نخبة عربية من الوزراء والسياسيين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين بغد غد الإثنين، وهما ندوة "نحو بناء إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، وندوة "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"، وستعرض نتائج أعمال الندوتين على لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وأشار السلمي إلى أن مكتب البرلمان العربي استعرض ما صدر عن القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، وثمّن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة لعقد القمتين في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك، إذ وحدت "قمم مكة" المواقف العربية لحماية الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات والأخطار المحدقة بالعالم العربي، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة.

كما ناقش مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمحورية للعالم العربي، واستمرار البرلمان العربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.

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