انفجار مستودع ذخيرة للجيش السوري في غرب دمشق

تردد دوي انفجار مساء السبت في أنحاء عدة من دمشق، ناجم وفق ما أعلن مصدر عسكري سوري عن انفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش، بعدما امتدت إليه نيران حرائق، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن المصدر العسكري، أن "أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق انفجر بسبب امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب والنباتات اليابسة بالقرب منه"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن "الانفجار أدى إلى إصابة ثمانية مقاتلين موالين للنظام".

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ولم تتضح ملابسات الانفجار وما إذا كان قد تسبب بسقوط ضحايا. ولم ينقل التلفزيون الرسمي أي مشاهد. وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق، بأن "الصوت الذي سُمع صداه في دمشق ناتج عن انفجار في منطقة عسكرية في مشروع دمر"، في إشارة إلى منطقة سكنية حديثة البناء تقع على تلة في غرب دمشق.

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ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر ضربات على أهداف في محيط دمشق ومطارها، يقول إنها مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري أو حلفائه وتحديداً القوات الإيرانية وميليشيات "حزب الله" اللبناني.