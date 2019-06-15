عاجل.. هجوم صاروخي جديد على السعودية والدفاع يتصدى

استهدفت قوات جماعة "الحوثيين"، مساء اليوم السبت، مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في المنطقة.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K" استهدفت مطاري أبها جازان.

من جانبها، أفادت فضائية "العربية عاجل" في نبأ لها نقلاً عن وسائل إعلام سعودية، باعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية.

ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال الأسبوع الجاري.