رئيس منظمة العمل الدولية: تلقينا مفاجأة سارة من المغرب بمناسبة 100 سنة على التأسيس

أودع المغرب بشكل رسمي لدى منظمة العمل الدولية، أمس الجمعة، وثائق تصديقه على ثلاث اتفاقيات بقطاع التشغيل تخص العمال المهاجرين والضمان الإجتماعي والسلامة والصحة المهنيتين.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد ،أمس الجمعة، بمقر المنظمة الدولية بجنيف، حيث وقع كل من أمينها العام كي رايدر، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، على محضر إيداع وثائق التصديق على كل من “اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين “، و”اتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين”، و”اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي”.

ونوه الأمين العام للمنظمة الدولية بمبادرة المغرب حيث أكد خلال اللقاء “أنه لا يمكن أن تنتظر منظمة العمل الدولبة مفاجأة سارة في احتفالها بالذكرى المئوية لتأسيسها أكبر من إيداع وثائق التصديق دفعة واحدة على ثلاث اتفاقيات أساسية هامة ، مذكرا بكون المغرب هو احد الأعضاء النشطين في المنظمة وفي تفعيل معايير العمل الدولية”.

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كما أشاد المدير العام للمنظمة بالدور النشيط للمغرب ضمن منظمة العمل وببرامج التعاون بين الطرفين مؤكدا على أهمية الاتفاقيات موضوعاتها أي حقوق العمالة المهاجرة وموضوع الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ضمن المنظومة المعيارية الدولية.

من جهته أكد وزير الشغل والإدماج المهني أن إيداع وثائق التصديق على الاتفاقيات الثلاث المذكورة يتماشى مع المرجعية الدستورية للمغرب، واختياره التفاعل إيجابيا مع المنظومة المعيارية للعمل التي أرستها منظمة العمل الدولية ، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم بتوسيع نطاق الحريات الأساسية، وترسيخ واحترام النهوض بحقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي والمستمر مع آليات تكريسها وتفعيلها.