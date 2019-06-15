بعدما هاجموه بسبب صورته بأحمر الشفاه.. عزيزي يرد: أشفق عليكم وعلى بلادي

رد الفنان فيصل عزيزي، أمس الجمعة، على موجة الانتقادات التي وجد نفسه وسطها، بسبب منشور ظهر فيه واضعا أحمر الشفاه، ويتحدث عن فن “دارك كوين”.

وتلقى عزيزي في التعليق على منشوره، وابلا من السب والشتم، وذلك لظهوره بمظهر نسائي، ما دفعه ليحذفه نهائيا، ويرد من خلال تدوينة نشرها في “ستوري” على أنستغرام، قال فيها إنه يشفق على نوعية الجمهور التي هاجمته، و وصفها بأنها بائسة وتعيسة، كما قال أنه يشفق على الوطن الذي يستحق أفضل منهم.

وكتب عزيزي: “في بعض الأحيان أعبر وأتكلم بحرية ناسيا أنني أعيش في وسط لن يفهم مضامين ما أقول..في غالب الأحيان أطمح لنكش المواضيع من جذورها في قالب هزلي ومرح فإذا بي أصدم بواقع مر..نوع من الجمهور البائس التعيس والذي لا يفوت الفرصة حتى ينهال عليك بالسب والشتم”.

وأضاف عزيزي :” أشفق عليكم واشفق على من يعيش وسطكم وأشفق على بلادي التي تستحق أحسن من هذا البشر المضر”.

هذا وكان عزيزي قد تحدث في منشوره الذي أشعل فتيل الهجوم عليه عن الفرق بين التمثيل وفن “دراك كوين” الذي يعمد من خلال رجال إلى ارتداء ملابس نسائية والتصرف بأنوثة مبالغ فيها وفي أدوار نسائية لغرض الترفيه والتأثير الدرامي الكوميدي الساخر.