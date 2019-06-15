ذكرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه ابتداءًا من يوم السبت إلى غاية يوم الأربعاء 03 يوليوز وما بين الساعة السادسة صباحا إلى الخامسة مساء، ستعرف حركة السير بالطريق الجهوية رقم 413 الرابطة بين سيدي قاسم ومكناس انقطاعات مؤقتة لا تتجاوز مدة كل منها 15 دقيقة بسبب أشغال إزالة الأحجار الآيلة للسقوط بالتل المحاذي للطريق.
وأكد بلاغ للوزارة أنه يمكن لمستعملي الطريق تحويل الاتجاه عبر الطريق الوطنية رقم 4 انطلاقا من سيدي قاسم حتى مركز جماعة زكوطة ثم الطريق الوطنية رقم 13 نحو مكناس عبر مولاي إدريس زرهون.
وأضاف البلاغ أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ستبقى رهن إشارة المواطنين 24 ساعة/24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، وتدعوهم مرة أخرى، إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتداءًا من اليوم السبت..وزارة النقل تُعلن عن انقطاعات مؤقتة بالطريق الجهوية بين سيدي قاسم ومكناس وتوصي بتحويل الإتجاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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