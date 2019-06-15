دونالد ترامب ملياردير وابنته وصهره مليونيريين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مجلة "فوربس" الأميركية، أن ابنة الرئيس الأميركي وصهره، إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، قد حققا إيرادات بلغت على الأقل 28 مليون دولار، خلال العام الفائت، من أنشطتهما الاستثمارية، بالإضافة إلى عملهما في البيت الأبيض.

ونقلت المجلة، أمس الجمعة، عن الإفصاح المالي لإيفانكا وكوشنر، الذي يوفر أرقاما غير نهائية متعلقة بالإيرادات وقيمة الأصول، أن أغلبية الإيرادات جاءت من استثماراتهما العقارية الضخمة، وأنشطتهما المالية في البورصات.

وقالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن إيرادات إيفانكا من أسهمها فقط في فندق أسرتها بواشنطن العاصمة، بلغت 3.95 ملايين دولار، العام الماضي.

ويواجه ترامب دعاوى قضائية في أميركا، بشأن هذا الفندق الذي يعد مقصدا مفضلا للدبلوماسيين الأجانب، إذ تتهم الدعاوى الرئيس دونالد ترامب بانتهاك بند في الدستور، إذ يحظر على الرئيس تلقي أموال من جهات أجنبية.

وأضافت الوكالة أن كوشنر أيضا جنى إيرادات بملايين الدولارات من خلال استثماراته العقارية.

وتابعت أن تلك الإيرادات مجتمعة جاءت من أصول مشتركة لهما، تصل قيمتها أكثر من 180 مليون دولار.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الأسبوع الماضي، بأن إجمالي صافي ثروة ترامب ارتفع 5 في المئة، ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.

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ويتحدث ترامب عن نفسه أنه ملياردير عصامي، وأن والده فريد ترامب، رجل الأعمال الأسطوري الذي بنى مدينة نيويورك، لم يقدم له يد العون أبدا.

وقالت إن السبب وراء صعود ثروة ترامب، يرجع إلى ارتفاع قيمة صفقة لبناء مبان فخمة، دون ذكر أرقام.

ولفتت "بلومبرغ" إلى ارتفاع ثروة ترامب، بعد تراجعها على مدار عامين، لمستويات 2016.

ويتحدث ترامب عن نفسه أنه ملياردير عصامي، وأن والده فريد ترامب، رجل الأعمال الأسطوري الذي بنى مدينة نيويورك، لم يقدم له يد العون أبدا.

كما وأنه جرى تقييم ثروة ترامب، وفقا للأرقام التي جمعها مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات من جهات الإقراض، وسجلات العقارات وإيداعات الأوراق المالية وبيانات السوق والإفصاح المالي.

وقد كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وفي تشرين الأول/ أكتوبر2018، أن ترامب شارك في عمليات غير قانونية للتهرب من الضرائب خلال تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك عمليات تزوير صريحة، ما ساعده على زيادة ثروته.

وكانت قد قدرت مجلة "فوربس"، في 2015، وهو العام الذي أعلن فيه ترامب نيته الترشح للرئاسة، ثروته بـ 4.5 مليارات دولار.