ضابط يعتدي على طبيب داخل عيادته غربي الانبار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد الضباط قام بالاعتداء على طبيب داخل عيادته في ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم غربي الانبار، بعد حصول مشادة كلامية بينهما".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطبيب يعاني الان من جروح على مستوى الرأس".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطبيب يعاني الان من جروح على مستوى الرأس".
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