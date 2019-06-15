لجنة تحقيق سودانية: ضباط شاركوا بفض الاعتصام بدون إذن وسيحاكمون

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العين الإخبارية - السودانالسبت 2019/6/15 10:18 مساء بتوقيت أبوظبي
الناطق باسم لجنة التحقيق العسكرية العميد حقوقي عبدالرحيم بدر الدين
أكدت لجنة التحقيق العسكرية، حول فض اعتصام مقر القيادة في الخرطوم، أن كل من اشترك في التجاوزات التي وقعت خلال أحداث الفض سيحاكم محاكمة علنية ومفتوحة.
وقال الناطق باسم لجنة التحقيق العسكرية العميد حقوقي عبدالرحيم بدر الدين عبدالرحيم: إن" اللجنة باشرت مهامها، واستمعنا لشهود عيان من الضباط والمعتصمين، وتوصلنا لمسؤولية عدد من الضباط مختلفي الرتب عن أحداث الفض التي تمت بدون إذن من الجهات المختصة".
وأضاف أن" الضباط المشاركين في فض الاعتصام فعلوا ذلك بدون تعليمات من الجهات المختصة" .
وفي وقت سابق السبت، شدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.
وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: "أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الخميس الماضي وتتعلق بفض الاعتصام بالقوة".
وأضاف البيان أن وسائل الإعلام أشارت إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المجلس تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا".
وتابع البيان: "المجلس العسكري الانتقالي إذ يأسف لهذا النقل الضار، ويؤكد حرصه على كشف الحقائق كاملة أمام الجمهور عبر لجنة التحقيق في موضوع الاعتصام، والتي شكلت من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة".
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