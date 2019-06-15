اليابان تكشف كذب طهران: خامنئي لم يتسلم رسالة من ترامب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نفى وزير الخارجية الياباني تارو كونو، السبت، رفض مرشد إيران علي خامنئي تسلم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملها شينزو آبي، خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.

وأكد أن رئيس وزراء اليابان لم يحمل رسالة من ترامب إلى خامنئي، نافياً ما تم تداوله في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في هذا الشأن.

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وقال كونو في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر” “إن الأوراق التي كان يحملها رئيس الوزراء (الياباني) شينزو آبي خلال لقائه مرشد إيران لم تكن رسالة من ترامب، وإنما الملاحظات التي كان يكتبها أثناء اللقاء”.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية زعمت في وقت سابق، أن خامنئي رفض استلام رسالة ترامب، حملها شينزو آبي، خلال لقائهم في طهران، الخميس الماضي.

واختتم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الخميس، زيارة إلى طهران، في مسعى إيراني لوساطة طوكيو؛ لحفظ ماء الوجه والهروب من وطأة العقوبات الأمريكية جراء برنامجها النووي ودعمها المليشيات الإرهابية بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رحب خلال زيارته لليابان، الشهر الماضي، بمساعدة آبي في التعامل مع إيران، مقابل الضغط على النظام الإيراني حول البرنامج النووي ووقف دعم الإرهاب.