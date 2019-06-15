سلاح الجو اليمني يقصف مطارات سعودية قبل قليل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير

نفذ سلاح الجو اليمني، مساء اليوم السبت عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مطار أبها و مطار جيزان.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها مطار أبها السعودي للضرب هي تعرض فجر الجمعة لاستهداف رادارات الملاحة الجوية في المطار، كما تم قصف برج المراقبة في وقت سابق.

وكان الجيش واللجان اعلنوا على أن المطارات والمواقع العسكرية لدول العدوان أصبحت غير أمنة وأن عمليات الجيش واللجان الشعبية في تصاعد مستمر طالما استمر العدوان والحصار المفروض على اليمن.

جدير بالذكر أن القوة الصاروخية استهدفت في 12 يونيو الجاري مطار أبها بصاروخ مجنح أصاب هدفه بدقة وأكد مصدر في القوة الصاروخية توقف الملاحة الجوية فيه بعد استهدافه بصاروخ كروز.