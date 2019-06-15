يوم ترفيهي توعوي في حرار العكارية تحت عنوان "لا لعمالة الأطفال"

نظّمت جمعية "عكارنا" بالشراكة مع "المجلس الدانماركي للاجئين- DRC"، وبتمويل من منظمة "​اليونيسيف​"، و​الاتحاد الأوروبي​ و"UKAID"، يومًا ترفيهيًّا توعوياًّ في بلدة حرار العكارية، تحت عنوان "لا ل​عمالة الأطفال​".

وشارك في النشاط 120 طفلًا من الجنسيتين اللبنانية والسورية، من سكان بلدات: ​فنيدق​، القرنة، حرار ومشمش.

وتخلّل النشاط عرض مسرح تفاعلي حول عمالة الأطفال، كما تضمّن ألعابًا وأنشطة ترفيهيّة هادفة، تتمحور حول "مخاطر عمالة الأطفال وأهميّة التعليم وأثره الإيجابي على مستقبلهم".