يوم ترفيهي توعوي في حرار العكارية تحت عنوان "لا لعمالة الأطفال"

نظّمت جمعية "عكارنا" بالشراكة مع "المجلس الدانماركي للاجئين- DRC"، وبتمويل من منظمة "اليونيسيف"، والاتحاد الأوروبي و"UKAID"، يومًا ترفيهيًّا توعوياًّ في بلدة حرار العكارية، تحت عنوان "لا لعمالة الأطفال".
وشارك في النشاط 120 طفلًا من الجنسيتين اللبنانية والسورية، من سكان بلدات: فنيدق، القرنة، حرار ومشمش.
وتخلّل النشاط عرض مسرح تفاعلي حول عمالة الأطفال، كما تضمّن ألعابًا وأنشطة ترفيهيّة هادفة، تتمحور حول "مخاطر عمالة الأطفال وأهميّة التعليم وأثره الإيجابي على مستقبلهم".
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