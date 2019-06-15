ضاهر: نريد إنهاء العام الجامعي بشكل طبيعي حتى لو اضطررنا أن نعلم بتموز وآب

لفت رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في "​الجامعة اللبنانية​" الدكتور ​يوسف ضاهر​، إلى "أنّنا سنأخذ بالاعتبار ​الطلاب​ الّذين لديهم ماجستير، وسنحاول ألّا نكثّف على الطلاب بطريقة يشعرون فيها أنّهم "مقهورون".

وشدّد ضاهر في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا لا نعطي إفادات، وقرّرنا أن لا نأخذ فرصًا، حتّى لو اضررنا أن نعلّم في تموز وآب، إلى أنّنا نريد إنهاء العام الجامعي بشكل طبيعي".