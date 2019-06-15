يعقوبيان: التلوث الذي نعيشه سببه الفساد وقادرون على عرقلة محرقة بيروت

أكّدت النائبة بولا يعقوبيان أنّ "هناك حربًا على الفرز وقانون الفرز، ويحاولون عرقلة الشركات والمعامل الّتي تفرز"، لافتةً إلى أنّهم "يريدون اثقالًا من النفايات للطمر والحرق، لذلك يعرقلون الفرز".
وشدّدت خلال وقفة بيئية دعت إليها في ساحة الشهداء، رفضًا للمحارق ودعمًا للفرز، على أنّ "التلوث الّذي نعيشه سببه الفساد، ونضالنا يوازي اليوم أي نضال شهدته ساحة الشهداء"، مؤكّدةً أنّ "الشيطان يكمن في تفاصيل إقامة المحارق".
ولفتت يعقوبيان إلى "أنّنا قادرون اليوم على عرقلة محرقة بيروت، والأخطر أنّ الشعب يدفع من صحّته وسلامته ولا حقوق للطوائف من دون بيئة سليمة"، مركّزةً على "أنّنا سنتصدّى للمحرقة، فما ينوون عليه في النفايات هو مسلسل كهرباء جديد".
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