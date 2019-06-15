يعقوبيان: التلوث الذي نعيشه سببه الفساد وقادرون على عرقلة محرقة بيروت

أكّدت النائبة ​بولا يعقوبيان​ أنّ "هناك حربًا على الفرز وقانون الفرز، ويحاولون عرقلة الشركات والمعامل الّتي تفرز"، لافتةً إلى أنّهم "يريدون اثقالًا من ​النفايات​ للطمر والحرق، لذلك يعرقلون الفرز".

وشدّدت خلال وقفة بيئية دعت إليها في ​ساحة الشهداء​، رفضًا للمحارق ودعمًا للفرز، على أنّ "​التلوث​ الّذي نعيشه سببه ​الفساد​، ونضالنا يوازي اليوم أي نضال شهدته ساحة الشهداء"، مؤكّدةً أنّ "الشيطان يكمن في تفاصيل إقامة ​المحارق​".

ولفتت يعقوبيان إلى "أنّنا قادرون اليوم على عرقلة محرقة ​بيروت​، والأخطر أنّ الشعب يدفع من صحّته وسلامته ولا حقوق للطوائف من دون بيئة سليمة"، مركّزةً على "أنّنا سنتصدّى للمحرقة، فما ينوون عليه في النفايات هو مسلسل كهرباء جديد".