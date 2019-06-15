الجمارك التونسية أحبطت عملية تهريب أشبال نمور بيضاء نادرة باتجاه ليبيا

أعلنت الجمارك التونسية أنّ "وحداتها في المعبر الحدودي برأس جدير، تمكّنت من إحباط محاولة تهريب أربعة أشبال نمور بيضاء".
وأوضحت في بيان، أنّ "الأشبال وهي من الفصيلة النادرة، كانت مخفيّة داخل سيارة مواطن ليبي أثناء استعداده للمغادرة في اتجاه القطر الليبي". وحُجزت الأشبال وتمّ إرسالها إلى إدارة الغابات في محافظة مدنين. كما فُتح تحقيق قضائي مع الليبي الّذي بقي طليقًا.
ولم يعد هناك سوى بضع مئات من النمور والأسود البيضاء الّتي يعود لونها إلى وجود جينة متنحية.
وبحسب تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة، فقد تراجع عدد النمور البرية من مئة ألف في عام 1990 إلى حوالى 3900 حاليًّا.
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