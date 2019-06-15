أعلنت وكالة "ايسنا" ال​إيران​ية أنّ "وزارة ​الخارجية الإيرانية​ استدعت السفير البريطاني لدى ​طهران​". وأوضحت أنّ "الاستجواب يأتي إثر اتهام وزير الخارجية البريطانية ​جيريمي هانت​ لإيران بالضلوع في الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان"، لافتةً إلى أنّ "المدير العام لدائرة أوروبا في الخارجية الإيرانية وجّه اعتراضًا شديدًا لسفير ​بريطانيا​ لمواقف بلاده المعادية".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران استدعت السفير البريطاني بسبب اتهامها بالضلوع في الهجوم على ناقلتي النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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