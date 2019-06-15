خارجية إيران استدعت السفير البريطاني بسبب اتهامها بالضلوع في الهجوم على ناقلتي النفط

أعلنت وكالة "ايسنا" الإيرانية أنّ "وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني لدى طهران".
وأوضحت أنّ "الاستجواب يأتي إثر اتهام وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت لإيران بالضلوع في الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان"، لافتةً إلى أنّ "المدير العام لدائرة أوروبا في الخارجية الإيرانية وجّه اعتراضًا شديدًا لسفير بريطانيا لمواقف بلاده المعادية".
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