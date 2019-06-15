أ.ف.ب: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الشرطة في بنين

قتلت ​الشرطة​ في بنين، متظاهرين اثنين اثناء فض تجمع لاشخاص أقاموا متاريس وعرقلوا ​حركة السير​ عدة أيام في بلدة سافي في وسط البلاد، وفق ما كشفه حاكم البلدة لوكالة فرانس برس.

ويأتي التدخل الأمني بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة على نتائج ​الانتخابات التشريعية​ المثيرة للجدل في 28 نيسان في البلد الواقع في غرب ​افريقيا​. وقد أكّد الحاكم تيموثي بياو، وصول كتيبة من الشرطة هذا الصباح لإزالة المتاريس". مضيفا ان "حصل تبادل ل​إطلاق النار​ بين الشرطة وأشخاص مقنّعين. قتل خلالها شخصان وتم نقل سبعة مدنيين الى المستشفى".