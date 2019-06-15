أ.ف.ب: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الشرطة في بنين

قتلت الشرطة في بنين، متظاهرين اثنين اثناء فض تجمع لاشخاص أقاموا متاريس وعرقلوا حركة السير عدة أيام في بلدة سافي في وسط البلاد، وفق ما كشفه حاكم البلدة لوكالة فرانس برس.
ويأتي التدخل الأمني بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة على نتائج الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل في 28 نيسان في البلد الواقع في غرب افريقيا. وقد أكّد الحاكم تيموثي بياو، وصول كتيبة من الشرطة هذا الصباح لإزالة المتاريس". مضيفا ان "حصل تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وأشخاص مقنّعين. قتل خلالها شخصان وتم نقل سبعة مدنيين الى المستشفى".
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