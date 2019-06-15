أكبر طائرة في العالم للبيع.. تعرف على "السعر الخرافي"

وطرحت "فولكان" القابضة، وهي مجموعة شركات استثمار للملياردير الراحل بول ألين، طائرة "ستراتولاونتش" للبيع بمبلغ 400 مليون دولار أميركي، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
ويشمل السعر ملكية الطائرة، وكذلك الملكية الفكرية لها، بالإضافة إلى مرافقها.
وتعد الطائرة الأكبر في العالم من حيث طول جناحيها، إذ تساوي المسافة بين جناحيها طول ملعب كرة قدم أميركية تقريبا.
ويبلغ طول الطائرة من الجناج إلى الجناح 117 مترا، وتعمل بواسطة 6 محركات نفاثة، وطارت للمرة الأولى في أبريل الماضي بعد حوالي 8 سنوات من التطوير، وحلقت الطائرة العملاقة لأكثر من ساعتين قبل الهبوط بنجاح.
وكانت رحلة الطائرة التجريبية فوق ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وحلقت فوق صحراء موهافي على ارتفاع بلغ 17 ألف قدم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.