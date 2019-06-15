نجوم الغناء المغربي في “موسم طنطان”

يشارك عدد من الفنانين المغاربة في الدورة 15 من موسم طنطان، الذي يشهد أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، من بينها سهرات فنية طيلة ليالي الموسم.

و يلتقي جمهور طنطان مع النجمة دنيا باطمة، في سهرة يوم غد الأحد، في حين تختم زينة الداودية سهرات الموسم يوم الأربعاء.

وكان جمهور طنطان، ليلة أمس الجمعة، على موعد مع المغني سعيد موسكير، والذي رافقته في سهرته مجموعات محلية وفرقة غنائية من مورتينا ضيفة شرف موسم طنطان.

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وتعتلي منصة المهرجان اليوم السبت الفنانة الصحراوية رشيدة طلال إلى جانب فرق محلية، ومجموعة موريتاني.

وتحضر موسيقى ناس الغيوان كذلك في موسم طنطان، إذ تشارك فرقة ناس الغيوان في سهرة، يوم الثلاثاء.

وانطلق موسم طنطان التي تنظمها مؤسسة الموكار أمس الجمعة بأنشطة مختلفة، منها مسابقة الإبل، وندوة حول المؤهلات الاقتصادية للمنطقة، في حين سيتم الافتتاح الرسمي للدورة 15 من الموسم عشية اليوم السبت، بحضور وفد حكومي ووفد من موريتانيا.