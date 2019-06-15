قال إسماعيل رموز، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بأكادير، الذي تم توقيفه عن العمل بقرار وزاري، إنه فوجئ يوم الأربعاء الماضي، بمراسلة من وزارة التعليم العالي تقضي بتوقيفه عن العمل وإيقاف أجرت مع إحالته على المجلس التأديبي بداعي الإخلال بالإتزامات المهنيّة.
واستغرب الأستاذ الجامعي، لكون المراسلة لم توضح سبب الإقالة “مما أسقطها في الغموض”.
وأضاف “أود أن أذكر من يشكك في التزامي المهني بأنني متفاني في أداء رسالتي المهنية وملتزم بأخلاقياتها، وأبذل جهدي في خدمة التعليم العالي عموما، والتكوين الطبي النفسي على وجه الخصوص”.
وبعدما استعرض مساره المهني والعلمي الأكاديمي، اعتبر الأستاذ الجامعي، أن قرار إقالته تعسفي وجائر، ودعا إلى سحبه.
وأضاف، “أما اتهامي بتحريض الطلبة، فهذه تهمة باطلة وعارية من الصحة، فأنا أستاذ لي مسؤولياتي البيداغوجية والتربوية والأكاديمية في الكلية، والتي أنا حريص على احترامها، والالتزام بها، كما أنني مناضل نقابي مسؤول ممثل للأساتذة، وأعرف جيدا معنى الالتزام الأخلاقي والنضالي”.
وقال الأستاذ الجامعي الموقوف عن العمل، إلى أن توجيه التهم إليه، هي “محاولة للهروب إلى الأمام عوض حل أصل المشكل”.
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ الطب الموقوف: أنا ملتزم..واتهامي بتحريض الطلبة هروب إلى الأمام عوض حل المشكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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